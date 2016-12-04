"Локомотив" представил Кубок СССР перед матчем с "Тереком"

В воскресенье перед встречей 17-го тура премьер-лиги с "Тереком" в музее "Локомотива" болельщикам на обозрение был выставлен Кубок СССР. Этот трофей железнодорожники выигрывали в 1936 и 1975 годах, в этом году клуб отмечет 80-летие завоевания первого Кубка. В музей были приглашены родные и близкие футболистов, кто в советские годы выигрывал Кубок для "Локомотива" – Бубукины, Артемьевы, Маслаченко, Лавровы. Болельщики, пришедшие на мероприятие, услышали истории семей футболистов, связанные с завоеванием этих трофеев и не только.

Александр Бубкин, к примеру, поведал о своих воспоминаниях, связанных с выигрышем в 1975 году этого трофея его отцом, чей гол на 19-й минуте финального матча со "Спартаком" и принес "Локомотиву" Кубок СССР.

– Отец всегда отдавался своему делу без остатка, у него была колоссальная работоспособность. У нашей семьи есть фото, когда отец забивает тот мяч в финальном матче. Это считалось настоящим фурором. Помню, что команда у "Локомотива" тогда была сильнейшая. Я был маленький, и вся футбольная семейная братия, все были для меня дядями, потому что после матча приезжали к нам на дачу. Команда была мощная, выдающаяся, они были сплочены: вместе тренировались, гуляли, все делили поровну. Это был настоящий коллектив, люди старой послевоенной закалки. Ни о каких деньгах и машинах тогда речи не было. Футбол, сама игра была для них абсолютно всем.

Отметим, что семьи ветеранов "Локомотива" передали музею новые экспонаты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)