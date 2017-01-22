"Локомотив" предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

"Локомотив" намерен продолжить сотрудничество с полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Майконом. Об этом сообщил президент клуба Илья Геркус во время товарищеского матча с софийским ЦСКА на официальном канале железнодорожников в YouTube.

– Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать продление, – отметил Геркус. – То же самое касается и Игоря Денисова. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь очень неплохо себя проявил и проявляет. И хочет проявлять в дальнейшем. Надеюсь, что он будет с нами.

Напомним, срок контракта Майкона истекает летом 2017 года. Денисов, права на которого принадлежат "Динамо", выступает за железнодорожников на правах аренды. Его контракт с бело-голубыми истекает летом.



