19:38 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

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"Локомотив" намерен продолжить сотрудничество с полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Майконом. Об этом сообщил президент клуба Илья Геркус во время товарищеского матча с софийским ЦСКА на официальном канале железнодорожников в YouTube.

– Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать продление, – отметил Геркус. – То же самое касается и Игоря Денисова. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь очень неплохо себя проявил и проявляет. И хочет проявлять в дальнейшем. Надеюсь, что он будет с нами.

Напомним, срок контракта Майкона истекает летом 2017 года. Денисов, права на которого принадлежат "Динамо", выступает за железнодорожников на правах аренды. Его контракт с бело-голубыми истекает летом.


 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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banish

чувствуется рука семина.вполне поддерживаю

20:22 22 января

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