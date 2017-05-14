"Локомотив" предложил "Динамо" заклеить кубок пластырем

Сегодня московскому "Динамо" был вручен кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура чемпионата ФНЛ против "Шинника" (1:0). Во время празднования, игроки столичного клуба сломали трофей.
"Локомотив" в официальном Твиттере предложил "Динамо" заклеить кубок пластырем.
"Дарим идею "Динамо" – пластырь отлично держит кубок в форме", – говорится в сообщении "Локомотива".
Дарим идею @FCDM_official – пластырь отлично держит кубок в форме 👍🏻 😉 pic.twitter.com/wKmblYeIM0– ФК Локомотив (@fclm_official) 14 мая 2017 г.
Знаток1964
Не раз уже ,видимо,свои Кубки по пьянке роняли.....если таким опытом с земляками делятся.....
21:46