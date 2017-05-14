21:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" предложил "Динамо" заклеить кубок пластырем

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Сегодня московскому "Динамо" был вручен кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура чемпионата ФНЛ против "Шинника" (1:0). Во время празднования, игроки столичного клуба сломали трофей.

"Локомотив" в официальном Твиттере предложил "Динамо" заклеить кубок пластырем.

"Дарим идею "Динамо" – пластырь отлично держит кубок в форме", – говорится в сообщении "Локомотива".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Знаток1964

Не раз уже ,видимо,свои Кубки по пьянке роняли.....если таким опытом с земляками делятся.....

21:46