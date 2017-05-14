"Локомотив" предложил "Динамо" заклеить кубок пластырем

Сегодня московскому "Динамо" был вручен кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура чемпионата ФНЛ против "Шинника" (1:0). Во время празднования, игроки столичного клуба сломали трофей.

"Локомотив" в официальном Твиттере предложил "Динамо" заклеить кубок пластырем.

"Дарим идею "Динамо" – пластырь отлично держит кубок в форме", – говорится в сообщении "Локомотива".