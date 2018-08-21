"Локомотив" пожелал удачи новичкам команды, отметив, что все они уже успели дебютировать за красно-зеленых. Этим летом к железнодорожникам присоединились нападающие Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов, хавбек Гжегож Крыховяк, а также защитник Брайн Идову и Бенедикт Хеведес.
Наше лето в одной картинке.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 августа 2018 г.
Все новички "Локо" уже успели дебютировать за команду. Желаем парням удачи! 💪🏼 pic.twitter.com/4CD15l94BN
"Локомотив" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России на данный момент, имея в активе 5 очков. Следующий матч железнодорожники проведут против "Анжи".
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