"Локомотив" пожелал удачи новичкам команды, отметив, что все они уже успели дебютировать за красно-зеленых. Этим летом к железнодорожникам присоединились нападающие Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов, хавбек Гжегож Крыховяк, а также защитник Брайн Идову и Бенедикт Хеведес.

Наше лето в одной картинке.

Все новички "Локо" уже успели дебютировать за команду. Желаем парням удачи! 💪🏼 pic.twitter.com/4CD15l94BN – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 августа 2018 г.

"Локомотив" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России на данный момент, имея в активе 5 очков. Следующий матч железнодорожники проведут против "Анжи".

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