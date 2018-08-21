16:24 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" пожелал удачи новичкам команды


"Локомотив" пожелал удачи новичкам команды, отметив, что все они уже успели дебютировать за красно-зеленых. Этим летом к железнодорожникам присоединились нападающие Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов, хавбек Гжегож Крыховяк, а также защитник Брайн Идову и Бенедикт Хеведес.

"Локомотив" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России на данный момент, имея в активе 5 очков. Следующий матч железнодорожники проведут против "Анжи".

Локомотив М - Анжи

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