"Локомотив" пожелал Фарфану в день рождения забитых мячей и попасть на ЧМ-2018

"Локомотив" в Твиттере поздравил полузащитника Джефферсона Фарфана с днем рождения. Сегодня перуанцу исполняется 33 года.

"С днем рождения, Джефф! Здоровья, забитых мячей и чемпионата мира в России", – говорится в сообщении железнодорожников.

В текущем сезоне Фарфан провел 14 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, сборная Перу в стыковых матчах ЧМ-2018 сыграет против Новой Зеландии, Фарфан был вызван в состав национальной команды. Матчи пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.