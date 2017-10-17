"Локомотив" пожелал братьям Миранчукам в их день рождения попасть в состав сборной России на ЧМ-2018

"Локомотив" поздравил полузащитников Алексея и Антона Миранчуков с днем рождения. Сегодня футболистам исполняется 22 года.

– Мы поздравляем братьев с праздником! Желаем оставаться такими же жизнерадостными и позитивными, достигнуть всех поставленных целей и попасть в состав сборной России на чемпионат мира, – говорится в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

Всего в составе сборной Алексей Миранчук провел 12 матчей, а Антон дебютировал за команду 7 октября в контрольной встрече против Кореи (4:2).