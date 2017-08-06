"Локомотив" поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

"Локомотив" на своей странице в Твиттере поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Отметим, что этот праздник не имеет фиксированной даты и отмечается в первое воскресенье августа.

– Сегодня мы отмечаем большой праздник, – говорится в сообщении "Локомотива". – Поздравляем всех, кто обеспечивает работу железных дорог,кто помогает объединять жителей нашей страны!

Напомним, на данный момент "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В четырех стартовых турах команда Юрия Семина одержала четыре победы. В 5-м туре красно-зеленые 9 августа на выезде сыграют с "Рубином". Игра начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.