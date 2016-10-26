11:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" поздравил Сычева с днем рождения

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"Локомотив" поздравил экс-нападающего команды и сборной России Дмитрия Сычева с 33-летием на своем официальном сайте. Форвард присоединился к москвичам в 2004 году, покинув клуб в 2015-м. В составе "Локомотива" Сычев выиграл чемпионат России, Кубок страны и Суперкубок России.

"26 октября 33 года исполняется Дмитрию Сычеву – одному из лучших нападающих в истории "Локомотива". Мы поздравляем Дмитрия и желаем успехов во всех начинаниях!" – гласит сообщение железнодорожников.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14108

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sandberg

А Спартак поздравил?)

12:10

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