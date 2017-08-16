"Локомотив" поздравил Сухину с 49-летием

"Локомотив" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения начальника основной команды Станислава Сухину. 16 августа бывшему судье исполняется 49 лет.

- Мы поздравляем Станислава с 49-летием, - говорится в поздравлении клуба. - Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья.

Напомним, бывший арбитр ФИФА Сухина работал в чемпионате России с 2001 по 2012 год. С 2013 по 2016 год был заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В марте этого года он стал начальником основной команды железнодорожников.