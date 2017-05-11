"Локомотив" поздравил Семина с 70-летием

"Локомотив" поздравил с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня специалисту исполняется 70 лет.
Напомним, что Семин, возглавляя железнодорожников, дважды приводил клуб к чемпионству. Под его руководством красно-зеленые пять раз становились обладателем Кубка России, два раза завоевывали Суперкубок и один раз выиграли Кубок Содружества.
"Юрию Палычу сегодня 70! Человеку, с чьим именем связаны самые большие победы "Локомотива"! С днем рождения, тренер", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице "Локомотива" в Твиттере.
Юрию Палычу сегодня 70😎! Человеку, с чьим именем связаны самые большие победы "Локомотива"! С днём рождения, тренер! #Палычу70 pic.twitter.com/JA4yrF1IQ4– ФК Локомотив (@fclm_official) 11 мая 2017 г.