"Локомотив" поздравил Савелия Мышалова с 85-летием

"Локомотив" на официальном сайте поздравил с днем рождения бывшего врача клуба Савелия Мышалова. Сегодня ему исполняется 85 лет. Заслуженный врач России проработал в московской команде 22 года, а прошлым летом покинул стан красно-зеленых по окончании контракта. Также Мышалов в свое время работал врачом в сборной СССР.

"Савелий Евсеевич – настоящая легенда отечественного спорта. Мышалов на протяжении трех десятилетий работал в сборной СССР и более 20 лет посвятил "Локомотиву". Мы поздравляем Савелия Евсеевича с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях", - гласит текст поздравления.