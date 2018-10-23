15:48 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" поздравил Рыбуса с рождением сына

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"Локомотив" поздравил полузащитника Мачея Рыбуса с рождением ребенка. У 29-летнего поляка и его супруги Ланы родился сын Роберт.

Поздравляем, Мачи! - сообщается в официальном Твиттере железнодорожников.

Долгожданное счастье в нашей семье! Наконец я стал папой. Супруга Лана и малыш Роберт чувствуют себя прекрасно. Я уже побывал у них, подержал сына на руках. Очень счастлив, чувствую себя окрыленным, - сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе. 

После 11 туров "Локомотив" занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков. Следующий матч красно-зеленые проведут с "Енисеем".

Енисей - Локомотив

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