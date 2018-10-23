"Локомотив" поздравил Рыбуса с рождением сына

- Долгожданное счастье в нашей семье! Наконец я стал папой. Супруга Лана и малыш Роберт чувствуют себя прекрасно. Я уже побывал у них, подержал сына на руках. Очень счастлив, чувствую себя окрыленным, - сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе.