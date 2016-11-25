"Локомотив" поздравил Пименова с 35-летием

"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего форварда команды Руслана Пименова с днем рождения. Сегодня экс-нападающему красно-зеленых исполняется 35 лет. Также за свою карьеру он поиграл за сборную России, "Аланию", французский "Метц", минское и московское "Динамо".

В сообщении на официальном сайте московского клуба говорится следующее:

Пименов начинал заниматься футболом в школе "Торпедо", но именно в "Локомотиве" прошла большая и лучшая часть его профессиональной карьеры. Руслан был одним из ведущих форвардов нашей команды в начале "нулевых", выиграл два чемпионата России, два Кубка, три серебряные медали и участвовал в славных походах "Локомотива" в еврокубках. Мы поздравляем Руслана с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях!