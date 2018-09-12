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"Локомотив" поздравил Пашинина с 44-летием

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"Локомотив" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего защитника, а ныне тренера команды Олега Пашинина. Сегодня, 12 сентября, экс-игроку железнодорожников исполняется 44 года.

Пашинин выступал за "Локо" с 1992 по 2007 год. За это время он помог команде выиграть 7 трофеев, включая 2 титула чемпиона страны. Большую часть тренерской карьеры, которая началась в 2009 году, он также провел в московском клубе. В 2016 году после отставки Игоря Черевченко занимал должность исполняющего обязанности главного тренера.

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