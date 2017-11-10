"Локомотив" поздравил Овчинникова с днем рождения

"Локомотив" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего вратаря и капитана команды Сергея Овчинникова. Сегодня, 10 октября, ему исполняется 47 лет.

"Сегодня легендарному "Боссу" и одному из лучших голкиперов в истории клуба Сергею Овчинникову исполнилось 47 лет! Поздравляем!", - говорится в сообщении на странице "Локомотива" в Твиттере.

Экс-вратарь выступал за "Локомотив" с 1992 по 1997 год, а затем с 2002 по 2005 год. С марта 2014 года специалист вошел в тренерский штаб армейцев. Напомним, что вместе с красно-зелеными Овчинников дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны, а также дважды завоевал Суперкубок России. С 2014 года он является тренером ЦСКА.