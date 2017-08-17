"Локомотив" поздравил Оганесяна с 49-летием

"Локомотив" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения тренера команды Саркиса Оганесяна. 17 августа специалисту исполняется 49 лет.

Поздравляем Саркиса Арамаисовича с днем рождения, – говорится в поздравлении клуба. – Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов с "Локомотивом" и сборной Армении, хорошего настроения, а также любви и заботы близких.

Напомним, игрок, выступавший как в защите, таки в полузащите, защищал цвета "Локомотива" с 1994 по 1999 год. Он входил в тренерский штаб железнодорожников с 2004 по 2006 год, после чего с 2007 по 2008 год работал с молодежной командой столичного клуба. В 2009 году он вернулся в основную команду "Локомотив", где работает по настоящее время.