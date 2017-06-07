"Локомотив" поздравил Нижегородова с юбилеем

"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Геннадия Нижегородова. Сегодня экс-игроку сборной России исполняется 40 лет.

В поздравлении на официальном сайте клуба говорится следующее:

Нижегородов – воспитанник одесского футбола. В начале 90-х Геннадий вместе с семьей переехал в Астрахань, отыграв два сезона за "Волгарь-Газпром". Вскоре Нижегородов перебрался в нижегородский "Локомотив", с которым успел вылететь из высшей лиги и вернуться в нее, а в 2000-м перешел в "Локомотив" московский, где провел лучшие годы карьеры.



В составе "железнодорожников" Нижегородов выиграл два чемпионата России, две серебряных медали, два Кубка и один Суперкубок, получил вызов в сборную России, четыре раза попадал в список 33 лучших футболистов сезона, а в 2002 году получил премию "Стрелец" как лучший защитник чемпионата. Всего в составе "Локомотива" Нижегородов провел 172 матча.



После завершения карьеры Нижегородов стал тренером юношеской команды "Черноморца". Мы поздравляем Геннадия Александровича с днем рождения и желаем всего самого лучшего!