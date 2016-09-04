"Локомотив" поздравил Маминова с 42-летием

"Локомотив" поздравил бывшего полузащитника команды Владимира Маминова с 42-летием. Футболист всю свою 16-летнюю карьеру провел в московском клубе, а после работал в стане красно-зеленых тренером. Ныне Маминов возглавляет "Солярис"​.

Сообщение, опубликованное на официальном сайте "Локомотива", выглядит следующим образом:

Маминов входит в число немногочисленных и уникальных футболистов, которые всю карьеру провели в одном клубе. Он дебютировал за "Локомотив" в далеком 1992-м и отыграл за "железнодорожников" 16 лет. За 400 матчей в "Локомотиве" Маминов дважды становился чемпионом России, выиграл по четыре серебряные и бронзовые медали, завоевал пять Кубков и два Суперкубка страны, а также трижды входил в список 33-х лучших футболистов сезона.



После завершения карьеры Маминов был тренером "Локомотива", а сейчас возглавляет "Солярис". Мы поздравляем Владимира Александровича с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях!