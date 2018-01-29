"Локомотив" поздравил Лысова с 20-летием

🎂 Поздравляем с 20-летием воспитанника нашей Академии и очень талантливого парня Мишу Лысова!

Желаем, чтобы его игра за "Локо" и жизнь в целом были такими же яркими, как эта картинка! 💥#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/j13B84j0N7