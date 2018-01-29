"Локомотив" поздравил Лысова с 20-летием

"Локомотив" на официальной странице в Твиттере поздравил защитника Михаила Лысова с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 20 лет.
Россиянин является воспитанником московской команды.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Лысов провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.
🎂 Поздравляем с 20-летием воспитанника нашей Академии и очень талантливого парня Мишу Лысова!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 января 2018 г.
Желаем, чтобы его игра за "Локо" и жизнь в целом были такими же яркими, как эта картинка! 💥#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/j13B84j0N7