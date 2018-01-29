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"Локомотив" поздравил Лысова с 20-летием


"Локомотив" на официальной странице в Твиттере поздравил защитника Михаила Лысова с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 20 лет.

Россиянин является воспитанником московской команды.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Лысов провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

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