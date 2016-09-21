"Локомотив" поздравил Измайлова с днем рождения

"Локомотив" на своем официальном сайте поздравил полузащитника "Краснодара" Марата Измайлова с днем рождения. Клуб напомнил, что хавбек стал одним из ярчайших игроков "Локомотива" в новейшей истории. Измайлов провел в составе железнодорожников восемь лет, выиграв дважды чемпионат России. Всего с 2000 года он сыграл 168 матчей за "Локомотив", забив 26 голов.

Также клуб напомнил о том, что сегодня день рождения прославленного советского футболиста и тренера Бориса Аркадьева.