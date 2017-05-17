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"Локомотив" поздравил Игоря Денисова с 33-летием

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"Локомотив" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника команды Игоря Денисова. Хавбеку сегодня исполняется 33 года.

– Сегодня день рождения у одного из самых неуступчивых игроков нашей команды, настоящего бойца и профи! – говорится в сообщении клуба. – Игорю Денисову исполняется 33 года!

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