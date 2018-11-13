"Локомотив" поздравил и анонсировал новую опцию для слепых болельщиков

"Локомотив" поздравил всех с Международным днем слепых в своем Твиттере. Теперь на домашних матчах московской команды будут проводить специальные аудио-трансляции для слабовидящих людей.

- Сегодня во всем мире отмечается Международный день слепых – важный повод, чтобы попытаться следовать духу игры и подумать о тех, кто потерял зрение, но не представляет себя без футбола, - написал "Локомотив" в Твиттере.

🌍 Сегодня во всем мире отмечается Международный день слепых – важный повод, чтобы попытаться следовать духу игры и подумать о тех, кто потерял зрение, но не представляет себя без футбола.



🖥 Полная версия видео – https://t.co/mhvtO8Tm6i pic.twitter.com/h7tB26aLYk – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 ноября 2018 г.

Главным героем видео-ролика стал болельщик "железнодорожников" Василий Дрожжин, который потерял зрение в восемь лет.

Теперь для фанатов с проблемами зрения "Локомотив" будет проводить специальный тифлокомментарий (живая речь с описанием всего происходящего на поле). Подобное аудио-сопровождение доступно на каждом домашнем матче московской команды.