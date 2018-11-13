14:16 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" поздравил и анонсировал новую опцию для слепых болельщиков

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"Локомотив" поздравил всех с Международным днем слепых в своем Твиттере. Теперь на домашних матчах московской команды будут проводить специальные аудио-трансляции для слабовидящих людей.

- Сегодня во всем мире отмечается Международный день слепых – важный повод, чтобы попытаться следовать духу игры и подумать о тех, кто потерял зрение, но не представляет себя без футбола, - написал "Локомотив" в Твиттере.

 

Главным героем видео-ролика стал болельщик "железнодорожников" Василий Дрожжин, который потерял зрение в восемь лет.

 

Теперь для фанатов с проблемами зрения "Локомотив" будет проводить специальный тифлокомментарий (живая речь с описанием всего происходящего на поле). Подобное аудио-сопровождение доступно на каждом домашнем матче московской команды.

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