"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего защитника клуба Сергея Гуренко. Сегодня белорусу исполнилось 46 лет. Он является рекордсменом по матчам за "Локо" среди легионеров (352 игры).

Гуренко защищал цвета "Локомотива" с 1995 по 1999 и с 2003 по 2008 год. С прошлого года он возглавляет минское "Динамо".