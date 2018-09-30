"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения

"Локомотив" поздравил с днем рождения бывшего защитника клуба Сергея Гуренко. Сегодня белорусу исполнилось 46 лет. Он является рекордсменом по матчам за "Локо" среди легионеров (352 игры).
Гуренко защищал цвета "Локомотива" с 1995 по 1999 и с 2003 по 2008 год. С прошлого года он возглавляет минское "Динамо".
Легенде нашего клуба Сергею Гуренко сегодня исполнилось 46 лет!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 сентября 2018 г.
🏆 Белорусский полузащитник провёл за "Локо" 352 матча, что является рекордом среди легионеров за всю нашу историю.
✊🏼 С днём рождения, Сергей Витальевич! Успехов во всём и всегда рады видеть в Черкизове! pic.twitter.com/KebEFWXwkM
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