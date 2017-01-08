"Локомотив" поздравил Евсеева с 41-летием

"Локомотив" поздравил бывшего защитника команды Вадима Евсеева с днем рождения. Сегодня бывшему игроку сборной России и ряда российских клубов исполняется 41 год. На счету Евсеева 220 матчей в футболке "Локо" и 24 гола. Кроме того, в составе красно-зеленых он дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок.

Поздравление на официальном сайте московского клуба выглядит следующим образом:

Евсеев пришел в "Локомотив" в начале "нулевых" и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола. Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днём рождения и желаем успехов во всех начинаниях.