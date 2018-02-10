"Локомотив" поздравил Джанашию с 42-летием

"Локомотив" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Зазу Джанашию. Сегодня, 10 февраля, экс-форварду железнодорожников исполняется 42 года.
"Легендарному Зазе Джанашия сегодня исполняется 42 года. Заза, успехов во всех начинаниях! Кульбит в честь такого события", - говорится в поздравлении "Локомотива".
Напомним, Джанашия выступал за "Локомотив" с 1996 по 2001 год. За это время он помог железнодорожникам четыре раза стать обладателями Кубка России. Вместе с ним команда трижды стала серебряным призером чемпионата России, и один раз - бронзовым призером национального первенства.
В начале 2018 года он купил клуб "Зугдиди", где в 1991 году начинал карьеру.
Легендарному Зазе Джанашия сегодня исполняется 42 года.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 10 февраля 2018 г.
Заза, успехов во всех начинаниях! Кульбит в честь такого события 😉 pic.twitter.com/bqyBApRzHl
Был круче Фарфана, а теперь купил клуб за 1,3 миллиона рублей. Интервью Джанашии
Доктор_Хряк
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям !) Всего доброго Зазе)
19:37
EstStar
+1
18:45
П_о_в_а_р
Здоровья
18:26