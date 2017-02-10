"Локомотив" поздравил Джанашию с 41-летием

"Локомотив" поздравил экс-нападающего команды Зазу Джанашию с днем рождения. Сегодня бывшему футболисту сборной Грузии исполняется 41 год. В футболке московской команды форвард за пять лет сыграл в 194 матчах, забил 52 гола, выиграл четыре Кубка России, три серебра и одну бронзу чемпионата, а также дважды доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков.

Текст поздравления на официальном сайте клуба выглядит следующим образом:

Болельщики "Локомотива" всегда будут помнить фирменные кульбиты Зазы после забитых мячей, страсть к игре и желание побеждать в каждом матче. Мы поздравляем его с днем рождения! Желаем семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы близких, а также исполнения всех желаний.