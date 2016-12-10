"Локомотив" поздравил Дюрицу с 35-летием

"Локомотив" поздравил бывшего защитника команды Яна Дюрицу с днем рождения. Сегодня словаку, выступающему ныне за "Трабзонспор", исполнилось 35 лет. Стан красно-зеленых футболист покинул летом на правах свободного агента.

Сообщение на официальном сайте выглядит следующим образом:

Ян пришел в нашу команду в феврале 2009 года. На тот момент российская публика уже прекрасно знала футболиста – на протяжении трех лет он защищал цвета "Сатурна". Дела в "Локомотиве" поначалу не шли. Дюрица получил травму в первом же матче, долго не мог застолбить место в составе и ездил в аренду в "Ганновер". Переломным стал сезон-2011/12. Ян закрепился в центре обороны и три последующих года представить нашу защиту без него было невозможно. Всего за "Локомотив" Дюрица отыграл ровно 150 матчей. Сейчас Ян выступает за турецкий "Трабзонспор". Мы поздравляем Дюрицу с днем рождения. Желаем успехов во всех начинаниях и большого семейного счастья.