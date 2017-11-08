14:29 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив": "Повестку совета директоров не раскрываем и не комментируем"

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В пресс-службе "Локомотива" подчеркнули, что клуб не намерен комментировать повестку предстоящего заседания совета директоров. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что 9 ноября будет инициирована отставка президента железнодорожников Ильи Геркуса.

По информации издания, формальным поводом для этого должен стать факт превышения бюджета на летние трансферы. При этом реальная причина – "требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей".

"Повестку дня заседания совета директоров не раскрываем и не комментируем", – сообщили "СЭ" в пресс-службе "Локомотива".

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" заявил о том, что человеку, распространившему этот слух нужно обратиться к врачу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Геркус не справился с главными задачами! Не загнал Локомотив в опу и не уволил Шпалыча! Теперь еще и премиальные платить надо за ЦСКА, Спартак, Зенит и т.п.

15:23

titan2313

Чушь какая-то, неужели нормально ответить некому?

15:00