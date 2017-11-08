"Локомотив": "Повестку совета директоров не раскрываем и не комментируем"

В пресс-службе "Локомотива" подчеркнули, что клуб не намерен комментировать повестку предстоящего заседания совета директоров. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что 9 ноября будет инициирована отставка президента железнодорожников Ильи Геркуса.

По информации издания, формальным поводом для этого должен стать факт превышения бюджета на летние трансферы. При этом реальная причина – "требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей".

"Повестку дня заседания совета директоров не раскрываем и не комментируем", – сообщили "СЭ" в пресс-службе "Локомотива".

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" заявил о том, что человеку, распространившему этот слух нужно обратиться к врачу.