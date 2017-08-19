20:18 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" потроллил "Спартак" фотографией из раздевалки

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"Локомотив" на своей странице в Инстаграме потролил соперника после победы над "Спартаком" в матче 7-го тура чемпионата России (4:3). Красно-зеленые опубликовали фото из раздевалки в стиле, который использовали красно-белые в прошлом сезоне после побед.

"На этом стадионе, кажется, принято так? С победой, красно-зеленые!" - говорится в сообщении.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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lokofanat

Локомотив в этом сезоне стал намного зубастее, чем в прошлом- это факт. Особенно радует большое количество молодежи в основе.

20:42

igogohruhru

Еще и форму красно белую одели. Жалко что не все догадались

20:28

Mark Krass

)))

20:26

Красно Белый Питер

По итогу все равно ниже будете:)))

20:25