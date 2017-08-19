"Локомотив" потроллил "Спартак" фотографией из раздевалки

"Локомотив" на своей странице в Инстаграме потролил соперника после победы над "Спартаком" в матче 7-го тура чемпионата России (4:3). Красно-зеленые опубликовали фото из раздевалки в стиле, который использовали красно-белые в прошлом сезоне после побед.
"На этом стадионе, кажется, принято так? С победой, красно-зеленые!" - говорится в сообщении.
lokofanat
Локомотив в этом сезоне стал намного зубастее, чем в прошлом- это факт. Особенно радует большое количество молодежи в основе.
20:42
igogohruhru
Еще и форму красно белую одели. Жалко что не все догадались
20:28
Mark Krass
)))
20:26
Красно Белый Питер
По итогу все равно ниже будете:)))
20:25