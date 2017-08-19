"Локомотив" потроллил "Спартак" фотографией из раздевалки

"Локомотив" на своей странице в Инстаграме потролил соперника после победы над "Спартаком" в матче 7-го тура чемпионата России (4:3). Красно-зеленые опубликовали фото из раздевалки в стиле, который использовали красно-белые в прошлом сезоне после побед.

"На этом стадионе, кажется, принято так? С победой, красно-зеленые!" - говорится в сообщении.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"