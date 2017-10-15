"Локомотив": "Посмотрели, как играют конкуренты"

"Локомотив" в Твиттере опубликовал фотографию, на которой главный тренер Юрий Семин и президент клуба Илья Геркус наблюдают за игрой лидера чемпионата России "Зенита". Сине-бело-голубые в 13-м туре на своем поле потерпели поражение от тульского "Арсенала" (0:1), которое стало для команды Роберто Манчини первым в национальном первенстве.

- Прилетели во Внуково, посмотрели, как играют конкуренты, - говорится в записи, прикрепленной к фотографии.

После 13 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 2 балла. Первый очный матч между командами состоится в 15-м туре. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 29 октября.