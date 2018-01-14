"Локомотив" показал секретные тактические схемы. Видео

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик с учебно-тренировочного сбора в Марбелье. На видео в ускоренной съемке показаны перемещения игроков по полю.

"Внимание! Показываем вам секретные тактические схемы на сборах. Все успели разглядеть?", - говорится в подписи к видеоролику.

Напомним, первый этап подготовки железнодорожников ко второй части сезона завершится 28 января. После 20 туров команда Юрия Семина занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Отрыв от идущего вторым "Зенита" составляет 8 баллов.