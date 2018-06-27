13:54 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" показал конкурентов Гильерме за место в составе


"Локомотив" в Твиттере опубликовал шуточный ролик с предсезонного сбора в Сербии. В ролике показано, как полузащитники Дмитрий Тарасов и Дмитрий Баринов пробуют свои силы на вратарской позиции.

"Взяли на просмотр двух вратарей из академии "Локо". Вроде, тащат", – говорится в подписи к ролику.

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