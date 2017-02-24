"Локомотив" показал, как Лоськов подписывает контракт футболиста

"Локомотив" опубликовал видео подписания контракта с Дмитрием Лоськовым. 43-летний член тренерского штаба сегодня возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с "Локо" до конца сезона. Выступать он будет под десятым номером.
"Новичок" "Локомотива" после подписания соглашения проверил газон домашнего стадиона.
- Главное, чтобы поле держало, когда будут бегать, - сказал Лоськов.
- Как на сборах было?
- Великолепно!
- Ребята говорят, что они еле живы.
- Еле живы? Обманывают.
- Говорят, что они как лошади там...
- А как же! Надо фундамент заложить!
gayduk
Надо и Шпалыча подписать, как футболиста
20:50
mendeleev
Люди, не тупите. Это для прощального матча все.
20:50
самарец
посмотрел на календарь может 1 апреля ?? но нет....всё тот же февраль
20:45
karlikf1
По-ходу Сёмин впал в старческий маразм. Он наверное хочет собрать "золотую команду" 90-х. На очереди Дроздов, Гуренко, Джанашия, Харлачёв, Булыкин, Нигматуллин.
20:40