"Локомотив" показал, как Лоськов подписывает контракт футболиста

"Локомотив" опубликовал видео подписания контракта с Дмитрием Лоськовым. 43-летний член тренерского штаба сегодня возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с "Локо" до конца сезона. Выступать он будет под десятым номером.

"Новичок" "Локомотива" после подписания соглашения проверил газон домашнего стадиона.

- Главное, чтобы поле держало, когда будут бегать, - сказал Лоськов.

- Как на сборах было?

- Великолепно!

- Ребята говорят, что они еле живы.

- Еле живы? Обманывают.

- Говорят, что они как лошади там...

- А как же! Надо фундамент заложить!