20:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" показал, как Лоськов подписывает контракт футболиста

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"Локомотив" опубликовал видео подписания контракта с Дмитрием Лоськовым. 43-летний член тренерского штаба сегодня возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с "Локо" до конца сезона. Выступать он будет под десятым номером. 

"Новичок" "Локомотива" после подписания соглашения проверил газон домашнего стадиона.

- Главное, чтобы поле держало, когда будут бегать, - сказал Лоськов. 

- Как на сборах было?

- Великолепно!

- Ребята говорят, что они еле живы.

- Еле живы? Обманывают.

- Говорят, что они как лошади там...

- А как же! Надо фундамент заложить!

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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gayduk

Надо и Шпалыча подписать, как футболиста

20:50

mendeleev

Люди, не тупите. Это для прощального матча все.

20:50

самарец

посмотрел на календарь может 1 апреля ?? но нет....всё тот же февраль

20:45

karlikf1

По-ходу Сёмин впал в старческий маразм. Он наверное хочет собрать "золотую команду" 90-х. На очереди Дроздов, Гуренко, Джанашия, Харлачёв, Булыкин, Нигматуллин.

20:40

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Материалы других СМИ