Необычную совместную акцию организовали "Локомотив" и РЖД. Команда отправилась на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Уфы" на поезде. Железнодорожники собрались на платформе МЦК "Ботанический сад" и доехали до станции "Локомотив", расположенной возле стадиона в Черкизове.
МЦК – Московское центральное кольцо, новый вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги. (Филипп ПАПЕНКОВ)
"Локомотив" поехал на матч с "Уфой" на поезде МЦК!) От Ботанического сада до Черкизово. #локо pic.twitter.com/vMmMUyGOfm– Филипп Папенков (@PippoGranato) 17 сентября 2016 г.
Команда опробовала новый способ передвижения по столице – #МЦК! Ребятам нравится – следующая станция "Локомотив" :) pic.twitter.com/3rNvOgtRXC– ФК Локомотив (@fclm_official) 17 сентября 2016 г.
Снежик
все равно что написать на лифте отправились на матч
18:04
aloveku
блин, бизнес-класс, с фонтаном и массажем... а я-то подумал до Уфы на убитом плацкарте рядом с туалетом ))
17:51
mikeV
А зенитовцы - по трубе поползут?
17:23
Thomas_Boy
Без Ольги Юрьевны скоро на пешком по шпалам ходить будут.
17:20
Slim Taller
Когда у РЖД деньги закончатся,то поедут на телегах в обозе.
17:18
Басист
Так-то, Ростов на все свои домашние матчи на детской железной дороге приезжает, она в аккурат у стадиона. А в Краснодар на комбайнах поедут.
17:13
Antihrist
Хоть бы один книжку читал, меломаны хреновы.
17:11
Doctor X
дерьмо
17:09
technic
плацкартом тогда уж до Уфы))
17:07
МаратХ
В Уфу на поезде поедут, сутки всего ехать
17:03
shpasic
если бы они в Уфу на поезде отправились, тогда бы да. а так - пшик.
16:56