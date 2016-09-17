Необычную совместную акцию организовали "Локомотив" и РЖД. Команда отправилась на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Уфы" на поезде. Железнодорожники собрались на платформе МЦК "Ботанический сад" и доехали до станции "Локомотив", расположенной возле стадиона в Черкизове.

МЦК – Московское центральное кольцо, новый вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги. (Филипп ПАПЕНКОВ)

"Локомотив" поехал на матч с "Уфой" на поезде МЦК!) От Ботанического сада до Черкизово. #локо pic.twitter.com/vMmMUyGOfm – Филипп Папенков (@PippoGranato) 17 сентября 2016 г.

Команда опробовала новый способ передвижения по столице – #МЦК! Ребятам нравится – следующая станция "Локомотив" :) pic.twitter.com/3rNvOgtRXC – ФК Локомотив (@fclm_official) 17 сентября 2016 г.

Трансляция матча "Локомотив" - "Уфа"