16:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" поехал на матч с "Уфой" на поезде

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Необычную совместную акцию организовали "Локомотив" и РЖД. Команда отправилась на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Уфы" на поезде. Железнодорожники собрались на платформе МЦК "Ботанический сад" и доехали до станции "Локомотив", расположенной возле стадиона в Черкизове.

МЦК – Московское центральное кольцо, новый вид наземного пассажирского транспорта в Москве, представляющий собой внутригородской пассажирский электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Снежик

все равно что написать на лифте отправились на матч

18:04

aloveku

блин, бизнес-класс, с фонтаном и массажем... а я-то подумал до Уфы на убитом плацкарте рядом с туалетом ))

17:51

mikeV

А зенитовцы - по трубе поползут?

17:23

Thomas_Boy

Без Ольги Юрьевны скоро на пешком по шпалам ходить будут.

17:20

Slim Taller

Когда у РЖД деньги закончатся,то поедут на телегах в обозе.

17:18

Басист

Так-то, Ростов на все свои домашние матчи на детской железной дороге приезжает, она в аккурат у стадиона. А в Краснодар на комбайнах поедут.

17:13

Antihrist

Хоть бы один книжку читал, меломаны хреновы.

17:11

Doctor X

дерьмо

17:09

technic

плацкартом тогда уж до Уфы))

17:07

МаратХ

В Уфу на поезде поедут, сутки всего ехать

17:03

shpasic

если бы они в Уфу на поезде отправились, тогда бы да. а так - пшик.

16:56

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