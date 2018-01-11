"Локомотив" подшутил над Тарасовым по поводу свадьбы

"Локомотив" поздравил полузащитника Дмитрия Тарасова со свадьбой. При этом пресс-служба железнодорожников подшутила над игроком сборной России фотографией с подписью "Твое лицо, когда готовишься провести медовый месяц на сборах".

"Здоровы, полны сил и готовы покорять новые вершины. Дима, со свадьбой, кстати!" – говорится в сообщении "Локомотива" в Твиттере.

Отметим, что 30-летний Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Этот брак стал для хавбека третьим.