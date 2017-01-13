22:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подпишет Игоря Денисова

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"Локомотив" планирует предложить контракт полузащитнику Игорю Денисову. 32-летний игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды, которая действует до конца сезона. Соглашение хавбека с "Динамо" заканчивается в середине этого года.

– Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым, – сказал корреспонденту "СЭ" президент "Локомотива" Илья Геркус.

Как нам стало известно, условия контракта согласованы и в ближайшее время он будет оформлен официально. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

Агент Денисов, псевдоним "Гарик". Задача- пустить паровоз под откос. В случае успешного выполнения этой задачи, следующая цель подорвать оружейный арсенал врага)))) Весело за переходами наблюдать.

22:52

romy4_84

молодцы, денисов стержневой игрок

22:50

Гаттузо зол!

Геркус наш человек! Все правильно. Пора дрезине на обновление в депо...эээээ т.е в пердив.

22:44

Вьери

Локо собрался в пердив?

22:36

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