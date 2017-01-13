"Локомотив" подпишет Игоря Денисова

"Локомотив" планирует предложить контракт полузащитнику Игорю Денисову. 32-летний игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды, которая действует до конца сезона. Соглашение хавбека с "Динамо" заканчивается в середине этого года.

– Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым, – сказал корреспонденту "СЭ" президент "Локомотива" Илья Геркус.

Как нам стало известно, условия контракта согласованы и в ближайшее время он будет оформлен официально. (Сергей ЕГОРОВ)