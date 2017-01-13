"Локомотив" подпишет Игоря Денисова

"Локомотив" планирует предложить контракт полузащитнику Игорю Денисову. 32-летний игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды, которая действует до конца сезона. Соглашение хавбека с "Динамо" заканчивается в середине этого года.
– Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым, – сказал корреспонденту "СЭ" президент "Локомотива" Илья Геркус.
Как нам стало известно, условия контракта согласованы и в ближайшее время он будет оформлен официально. (Сергей ЕГОРОВ)
Levbereg
Агент Денисов, псевдоним "Гарик". Задача- пустить паровоз под откос. В случае успешного выполнения этой задачи, следующая цель подорвать оружейный арсенал врага)))) Весело за переходами наблюдать.
22:52
romy4_84
молодцы, денисов стержневой игрок
22:50
Гаттузо зол!
Геркус наш человек! Все правильно. Пора дрезине на обновление в депо...эээээ т.е в пердив.
22:44
Вьери
Локо собрался в пердив?
22:36