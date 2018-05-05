18:23 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" победил "Зенит" и стал чемпионом!

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Зенит" - 1:0. "Локомотив" - чемпион России! Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Зенит" - 1:0. "Локомотив" - чемпион России! Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Локомотив" в матче 29-го тура премьер-лиги победил "Зенит" (1:0) и стал чемпионом России.

Решающий гол на 87-й минуте встрече забил Эдер – автор победного гола сборной Португалии в финале Евро-2016 против Франции (1:0 д.в.).

Для железнодорожников и главного тренера команды Юрия Семина это третий чемпионский титул (2002, 2004).

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Эдер, 87.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Ант.Миранчук (Эдер, 79), Фарфан.

"Зенит": Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Мевля, Кришито, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Заболотный.

Предупреждения: Дриусси, 25. Игнатьев, 26. Кузяев, 55. Краневиттер, 62. Паредес, 67. Мевля, 76. Гильерме, 90+3.

Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

5 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Локомотив М – Зенит

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (87)
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Mao11

Локомотиву осталось обыграть Спартак и заставить их не играть в ЛЧ, так как Спартак и ЛЧ это несовместимые вещи, ведь там купить себе чемпионский титул нельзя, да и после 0:7 эту помойку в ЛЧ пускать нельзя они и так нагадили России выше крыши.

19:30

FINIX

Мои поздравления Локомотиву и лично Палычу! Надеюсь, что конебомжатские пятнашки закончились надолго.

19:30

емен

Интер он сделал чемпионом когда Юве отправляли во вторую лигу, Интер был тогда на голову сильнее всех по составу, а с МСити чемпионом стал по сути случайно ( хотя с тем составом что у него был должен был выигрывать 2-3 чемпионата)

19:28

fifa_guru

мне Манчини никогда не нравился, однако приводил к чемпионствам и Интер и Шити. в нашем РФПЛ какого тренера не поставь - никто не может заставить пахать этих деревяшек. Зато уходят из РФПЛ и продолжают феерить (привет тренеришке) )))

19:22

lihddt

в составе «Локомотива» есть три уроженца Ленинграда – футболисты Игорь Денисов и Борис Ротенберг, а также президент клуба Илья Геркус.

19:22

Бу-га-га!

Ща Андрюха небось и заяву из полиции отзовёт.)))

19:18

вояка

Бу-га-га! вояка___ Последний зрелищный чемпион - бакланы при Спале. Пора бы и привыкнуть.))) 19:09----------------------------------- вероятно именно так .... видать на старости лет одолели нежности телячьи ...... хотелось бы увидеть кого-то из наших играющих в стиле барсы .... наверное это мечта идиота .... но очень хотелось бы !!!

19:17

Duckhunter68

Поздравляю Локо и его болел с чемпионством! Палыч - лучший!!!

19:14

емен

Манчини - лузер ! Бедная сборная Италии - ее с таким тренером ждет очередной провал .

19:12

Бу-га-га!

Причем, бакланы - 2010...

19:09

Бу-га-га!

вояка___ Последний зрелищный чемпион - бакланы при Спале. Пора бы и привыкнуть.)))

19:09

вояка

По мне так кто больше всего достоин у локо золота - так это палыч ... ему можно и две медали дать. При не самой зрелищной игре суметь взойти на пьедестал - это что-то ! А что будет в ЛЧ осенью - так это сейчас вряд ли кто предскажет .... чему быть - того не миновать.

19:04

Бу-га-га!

Чмока, а на выходные тебя выпускают, или только на совет директоров?

19:04

Человек из Кемерово

Здорово,что Локо победил.Шпалыч рулит!

19:03

dr.metall13

Поздравляю Локо с чемпионством. Радостно за Юрия Палыча. Болельщик Спартака.

19:02

VBH

"Народные" обливаются горькими слезами

19:02

кузя23

Палыч в этом сезоне показал кто в РФПЛ тренер, а не менеджер. Ещё Бекиевич разгребет за межсезонье в Рубине и в следующем сезоне включится в гонку.

19:02

Адекват

Локо с победой! Палыч - лучший!!! Реально давненько таких эмоций от футбола не получал. Не столько от качества игры (там куча ляпов и какое-то безволие со стороны Зенита), сколько от самого желания, чтобы Локо выиграл и уже закончилась эта истерия по поводу чемпионства... Ну и для нормального завершения чемпа надо 13-го у Спартака выиграть! :)

19:01

FreDDy Kruger

Больше 30 лет болею только за ДИНАМО и не разу за это время не встретил ни одного болелы пятого колеса и звенита где они от меня прячутся? Для кого эта побеДа?

19:00

barbos-68

Вспоминаются Спартаку сейчас Динамо,Тосно,Ахмат,да тот же Локо в первом туре...

19:00

Ю.Ю.

Теперь Зенит решает, кому и когда становиться чемпионом))) Локо с ЧЕМПИОНСТВОМ!!! Сёмину отдельные поздравы!!!

18:59

Mon65

Локо с заслуженным чемпионством. Но больше всего рад за Шпалыча! Уже лет 20 я его считал и считаю самым лучшим советским (российским) тренером! После ухода в мир иной Лобановского он самый сильный среди всех тренеров, говорящих по русски. Он и не статусные команды (например, Мордовию в 2014 году превращал в крепкий орешек и она занимала 8-е место в России). Но он все время мечтал снова увидеть себя на тренерском посту! И он снова всем доказал, кто есть кто!

18:59

Russellmoto

Пусть Локо чемпион, пусть Спартак хоть какое место займет,цска молодцы, но я долго буду смеяться над питерской командой)))))))))))))))))))))

18:59

Lokobalt

Я даже не плачу. Я реву ( и пью одновременно) от счастья! Всех ПАРОВОЗОВ с ПОБЕДОЙ! МЫ ЖДАЛИ ЕЁ 14 ЛЕТ! НО ,МЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ!!!!!!

18:59

За Арсеналий с децтва!))

Ватный, психуешь ты!)) В "командировках".))

18:59

ALEXGOT

С Победой Юрий Павлович! этот Локомотив как и Спартак в 70-е прошел чемпионский путь

18:59

Nikolas7

Позор россии за такие чемпионства

18:58

yspesh4

Палыча и Локо с победой! Герпеса к бакланам ( гад, грит в победу осенью верили только Фарфан и Денисов, про Семина ни гу-гу), Зеня out, Манчиню out (гад, грит арги молодые, зимой не купили чего-то, а тут еще и Лига Европы). Вот так будет совсем хорошо!

18:58

Бу-га-га!

Чмока, та как же писсуар, дуремарище?

18:58

Бу-га-га!

Чмока, не психуй. А то ведь запеленают, и болючими уколами начнут мучить..

18:57

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