"Локомотив" победил "Зенит" и стал чемпионом!

"Локомотив" в матче 29-го тура премьер-лиги победил "Зенит" (1:0) и стал чемпионом России.
Решающий гол на 87-й минуте встрече забил Эдер – автор победного гола сборной Португалии в финале Евро-2016 против Франции (1:0 д.в.).
Для железнодорожников и главного тренера команды Юрия Семина это третий чемпионский титул (2002, 2004).
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: Эдер, 87.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Ант.Миранчук (Эдер, 79), Фарфан.
"Зенит": Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Мевля, Кришито, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Заболотный.
Предупреждения: Дриусси, 25. Игнатьев, 26. Кузяев, 55. Краневиттер, 62. Паредес, 67. Мевля, 76. Гильерме, 90+3.
Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
5 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
Mao11
Локомотиву осталось обыграть Спартак и заставить их не играть в ЛЧ, так как Спартак и ЛЧ это несовместимые вещи, ведь там купить себе чемпионский титул нельзя, да и после 0:7 эту помойку в ЛЧ пускать нельзя они и так нагадили России выше крыши.
19:30
FINIX
Мои поздравления Локомотиву и лично Палычу! Надеюсь, что конебомжатские пятнашки закончились надолго.
19:30
емен
Интер он сделал чемпионом когда Юве отправляли во вторую лигу, Интер был тогда на голову сильнее всех по составу, а с МСити чемпионом стал по сути случайно ( хотя с тем составом что у него был должен был выигрывать 2-3 чемпионата)
19:28
fifa_guru
мне Манчини никогда не нравился, однако приводил к чемпионствам и Интер и Шити. в нашем РФПЛ какого тренера не поставь - никто не может заставить пахать этих деревяшек. Зато уходят из РФПЛ и продолжают феерить (привет тренеришке) )))
19:22
lihddt
в составе «Локомотива» есть три уроженца Ленинграда – футболисты Игорь Денисов и Борис Ротенберг, а также президент клуба Илья Геркус.
19:22
Бу-га-га!
Ща Андрюха небось и заяву из полиции отзовёт.)))
19:18
вояка
Бу-га-га! вояка___ Последний зрелищный чемпион - бакланы при Спале. Пора бы и привыкнуть.))) 19:09----------------------------------- вероятно именно так .... видать на старости лет одолели нежности телячьи ...... хотелось бы увидеть кого-то из наших играющих в стиле барсы .... наверное это мечта идиота .... но очень хотелось бы !!!
19:17
Duckhunter68
Поздравляю Локо и его болел с чемпионством! Палыч - лучший!!!
19:14
емен
Манчини - лузер ! Бедная сборная Италии - ее с таким тренером ждет очередной провал .
19:12
Бу-га-га!
Причем, бакланы - 2010...
19:09
Бу-га-га!
вояка___ Последний зрелищный чемпион - бакланы при Спале. Пора бы и привыкнуть.)))
19:09
вояка
По мне так кто больше всего достоин у локо золота - так это палыч ... ему можно и две медали дать. При не самой зрелищной игре суметь взойти на пьедестал - это что-то ! А что будет в ЛЧ осенью - так это сейчас вряд ли кто предскажет .... чему быть - того не миновать.
19:04
Бу-га-га!
Чмока, а на выходные тебя выпускают, или только на совет директоров?
19:04
Человек из Кемерово
Здорово,что Локо победил.Шпалыч рулит!
19:03
dr.metall13
Поздравляю Локо с чемпионством. Радостно за Юрия Палыча. Болельщик Спартака.
19:02
VBH
"Народные" обливаются горькими слезами
19:02
кузя23
Палыч в этом сезоне показал кто в РФПЛ тренер, а не менеджер. Ещё Бекиевич разгребет за межсезонье в Рубине и в следующем сезоне включится в гонку.
19:02
Адекват
Локо с победой! Палыч - лучший!!! Реально давненько таких эмоций от футбола не получал. Не столько от качества игры (там куча ляпов и какое-то безволие со стороны Зенита), сколько от самого желания, чтобы Локо выиграл и уже закончилась эта истерия по поводу чемпионства... Ну и для нормального завершения чемпа надо 13-го у Спартака выиграть! :)
19:01
FreDDy Kruger
Больше 30 лет болею только за ДИНАМО и не разу за это время не встретил ни одного болелы пятого колеса и звенита где они от меня прячутся? Для кого эта побеДа?
19:00
barbos-68
Вспоминаются Спартаку сейчас Динамо,Тосно,Ахмат,да тот же Локо в первом туре...
19:00
Ю.Ю.
Теперь Зенит решает, кому и когда становиться чемпионом))) Локо с ЧЕМПИОНСТВОМ!!! Сёмину отдельные поздравы!!!
18:59
Mon65
Локо с заслуженным чемпионством. Но больше всего рад за Шпалыча! Уже лет 20 я его считал и считаю самым лучшим советским (российским) тренером! После ухода в мир иной Лобановского он самый сильный среди всех тренеров, говорящих по русски. Он и не статусные команды (например, Мордовию в 2014 году превращал в крепкий орешек и она занимала 8-е место в России). Но он все время мечтал снова увидеть себя на тренерском посту! И он снова всем доказал, кто есть кто!
18:59
Russellmoto
Пусть Локо чемпион, пусть Спартак хоть какое место займет,цска молодцы, но я долго буду смеяться над питерской командой)))))))))))))))))))))
18:59
Lokobalt
Я даже не плачу. Я реву ( и пью одновременно) от счастья! Всех ПАРОВОЗОВ с ПОБЕДОЙ! МЫ ЖДАЛИ ЕЁ 14 ЛЕТ! НО ,МЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ!!!!!!
18:59
За Арсеналий с децтва!))
Ватный, психуешь ты!)) В "командировках".))
18:59
ALEXGOT
С Победой Юрий Павлович! этот Локомотив как и Спартак в 70-е прошел чемпионский путь
18:59
Nikolas7
Позор россии за такие чемпионства
18:58
yspesh4
Палыча и Локо с победой! Герпеса к бакланам ( гад, грит в победу осенью верили только Фарфан и Денисов, про Семина ни гу-гу), Зеня out, Манчиню out (гад, грит арги молодые, зимой не купили чего-то, а тут еще и Лига Европы). Вот так будет совсем хорошо!
18:58
Бу-га-га!
Чмока, та как же писсуар, дуремарище?
18:58
Бу-га-га!
Чмока, не психуй. А то ведь запеленают, и болючими уколами начнут мучить..
18:57