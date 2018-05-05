"Локомотив" победил "Зенит" и стал чемпионом!

"Локомотив" в матче 29-го тура премьер-лиги победил "Зенит" (1:0) и стал чемпионом России.

Решающий гол на 87-й минуте встрече забил Эдер – автор победного гола сборной Португалии в финале Евро-2016 против Франции (1:0 д.в.).

Для железнодорожников и главного тренера команды Юрия Семина это третий чемпионский титул (2002, 2004).

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Эдер, 87.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук (Баринов, 90+2), Ант.Миранчук (Эдер, 79), Фарфан.

"Зенит": Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Мевля, Кришито, Жирков (Плетнев, 69), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев, Дриусси, Заболотный.

Предупреждения: Дриусси, 25. Игнатьев, 26. Кузяев, 55. Краневиттер, 62. Паредес, 67. Мевля, 76. Гильерме, 90+3.

Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

5 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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