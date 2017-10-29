"Локомотив" победил в Санкт-Петербурге впервые за 13 лет

"Локомотив" всего в четвертый раз добился победы в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России (+4=13-6, мячи 25-23). Последняя победа железнодородников на "Петровском" состоялась в золотом сезоне-2004. Еще дважды красно-зеленые выиграли в сезонах-1999 и 2000, завершившихся для них серебряными медалями. (Кирилл БУРДАКОВ)

Победы "Локомотива" в Санкт-Петербурге