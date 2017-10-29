"Локомотив" победил в Санкт-Петербурге впервые за 13 лет

"Локомотив" всего в четвертый раз добился победы в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России (+4=13-6, мячи 25-23). Последняя победа железнодородников на "Петровском" состоялась в золотом сезоне-2004. Еще дважды красно-зеленые выиграли в сезонах-1999 и 2000, завершившихся для них серебряными медалями. (Кирилл БУРДАКОВ)
Победы "Локомотива" в Санкт-Петербурге
|
Дата
|
Матч
|
Тренеры
|
Голы
|
23.06.1999
|
Зенит – Локомотив – 1:2
|
Давыдов – Семин
|
Бабий – Смертин, Булыкин
|
01.10.2000
|
Зенит – Локомотив – 1:2
|
Морозов – Семин
|
Огородник – Джанашия, Маминов
|
17.04.2004
|
Зенит – Локомотив – 0:2
|
Петржела – Семин
|
Сычев, Пименов
|
29.10.2017
|
Зенит – Локомотив – 0:3
|
Манчини – Семин
|
Фарфан-2, Ал.Миранчук
Kanstantin
Браво Локомотив!!!! Чемпионская Игра!!!!
20:57
warning_CSKA_is_here
Еще дважды красно-белые... давно лохомотов перекрасили?)
20:41