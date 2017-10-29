20:36 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" победил в Санкт-Петербурге впервые за 13 лет

2

"Локомотив" всего в четвертый раз добился победы в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России (+4=13-6, мячи 25-23). Последняя победа железнодородников на "Петровском" состоялась в золотом сезоне-2004. Еще дважды красно-зеленые выиграли в сезонах-1999 и 2000, завершившихся для них серебряными медалями. (Кирилл БУРДАКОВ)

Победы "Локомотива" в Санкт-Петербурге

Дата

Матч

Тренеры

Голы

23.06.1999

Зенит – Локомотив – 1:2

Давыдов – Семин

Бабий – Смертин, Булыкин

01.10.2000

Зенит – Локомотив – 1:2

Морозов – Семин

Огородник – Джанашия, Маминов

17.04.2004

Зенит – Локомотив – 0:2

Петржела – Семин

Сычев, Пименов

29.10.2017

Зенит – Локомотив – 0:3

Манчини – Семин

Фарфан-2, Ал.Миранчук
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kanstantin

Браво Локомотив!!!! Чемпионская Игра!!!!

20:57

warning_CSKA_is_here

Еще дважды красно-белые... давно лохомотов перекрасили?)

20:41