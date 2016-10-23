18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" победил в дерби ЦСКА

Сегодня. Москва. "Локомотив" - ЦСКА - 1:0. Юрий СЕМИН наконец победил. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - ЦСКА - 1:0. Юрий СЕМИН наконец победил. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
80

В матче 11-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле нанес поражение ЦСКА – 1:0. Единственный гол на счету Майкона. Отметим, что травму в этом поединке получил полузащитник армейцев Бибрас Натхо, которого унесли с поля на носилках.

Этот успех позволил железнодорожникам прервать безвыигрышную серию из пяти матчей в премьер-лиге. "Локомотив" поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА остался третьим. От лидирующего "Спартака", с которым команде Леонида Слуцкого играть в следующем туре, армейцы отстают на четыре очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА – 1:0 (0:0)

Гол: Майкон, 65.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов, Михалик (Ндинга, 76), И.Денисов, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65), Миранчук.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич, Вернблум, Натхо (Ионов, 69), Головин, Миланов, Траоре.

Предупреждения: Головин, 72. Майкон, 84. И. Денисов, 90+5.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

23 октября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
80
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (80)
Войти, чтобы оставить комментарий

Al Rains

Гинер, если денег нет - распускай по зарплатам недешёвых академиков, пусть играют дублёры, может и победят где-нибудь, опыта наберутся, опять же сэкономишь ведь...а от этих траоре-ионовых и иже с ними, никакого толку, перед каждым матчем болельщики надеются на что то, а там по ходу матча оказывается привычное разочарование...так ведь и болельщики перестанут ходить на матчи хвалёной арены, и для чего тогда всё это?...

19:54

Aleks1962

Нормуль.

19:52

Aleks1962

Еще веселья ентого, РФПЛ, до опупения.Убогий футбол Тяжко смотреть.Вчера поросята так-же ползали.Вон бриты рубятся.Заворажимает!

19:50

SA4

Ого. Народ, ну слейте этот чемп Ростову. Ну пожалуйста. Потом лет тридцать вариантов не будет:)))

19:49

Meddle

GerychZ &#10031; Крюков Сергей - Да плевать, что кони, что поросята ) Те же яйца, только в профиль ) Просто выгодно с турнирной точки зрения... 19:08 ======= Да лана вам, какая еще турнирная стратегия? )) Еще столько всего впереди. Привет вам двоим обоИм!

19:37

yspesh4

Вы ребята чмоки/айртоны танцы на костях горазды устраивать. Только сезон заканчивается, и все - получается чпока. Смешно от вас.

19:17

Крюков Сергей

GerychZ ======== Да понимаю я тебя). Сам такой (в смысле сам такой, а не Сам такой). СтратИг одним словом)

19:11

Нефан1

Шпалычу за унижение меринов - браво, меринам перед "Спартаком" - конского возбудителя, "Спартаку" - АЕК... то есть аминь. И таблица вернется в нужный вид...

19:11

GerychZ ✯

Крюков Сергей - Да плевать, что кони, что поросята ) Те же яйца, только в профиль ) Просто выгодно с турнирной точки зрения...

19:08

Friend of Misery

После этой игры смотрю Челси с Манчестером и удивляюсь, насколько там все по-другому. Задумался, стоит ли вообще смотреть ЭТО, особенно на фоне английской ПЛ.

19:07

PELMEN GUBASTIY

Железный "паравоз" приходит на смену еврейской семитской ЛОШАДКЕ... / почти по Ильфо--Петрову /.

19:06

Markonie

чет притихло антиспартаковское лобби)) А по счету - не удивлен. Давно к этому шло.

19:05

вояка

А всё кончается кончается кончается ..... как в старом шлягере. Что-то подобное должно было произойти. Полагаю, через год-два в основе у армейцев будут играть вчерашние дублёры (на большее бабла не будет) и в лучшем случае это середина таблицы на много лет .... в худшем .... даже и не знаю. Но весной всё будет очень точно известно. .... поглядим.

19:05

Sher-Khan

Миранчук молодец, три момента создал, вот бы ещё было бы кому их реализовывать. ЦСКА без Ерёменко и на ничью не наиграл

19:03

Pablo_75

Справедливости ради - благодаря прекрасной игре защиты получился практически выход один на один. Майкон имел возможность точно подработать мяч и спокойно пробить мимо вратаря. Вообще мало какой кипер мог бы там выручить.

19:03

Бен Ричардс

Что не матч, то тоска смертная.За что там платят такие зарплаты? А завтра ещё на закуску междусобойчик двух Газовиков. Интересно кто нибудь сомневается в результате?

19:03

Крюков Сергей

GerychZ &#10031;///Придется 29-го за коняг притопить..)/// ======= Да ладно, "придётся". Ведь с душОй будешь болеть. Против Спартака)

19:02

Mikeroft

На самом деле о том, что ЦСКА "все", я догадался, когда они усилились Ионовым. Большего дерева найти в РФПЛ невозможно, он быстро бегает, но мозгов у него нет вообще.

19:02

Новоуепинни

Нападающим в ЦСКА сложно пробиться. Вагнер, Жо, Думбия, Муса, Траоре. Там особый фэйс-контроль для напов, не каждого возьмут по месту рождения.

19:01

ki

да это "просто праздник какой-то !" (с)

19:01

Spartak-Online1

Игра конечно так себе,без ворот. Но Шпалычу респект! Во время выпустил Майкона. Дырафеев как всегда в своем репертуаре,начал гадать,но не угадал)))Мало того,мяч еще под кривой ногой проскочил.

19:00

PELMEN GUBASTIY

Слукер, гоу хоум в ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН волгоградской заводской ЛИГИ!!!

18:59

Веефника

andrey62: "Причем тут Леня... Лене самому с Онопко выйти что ли?" ===== Ну, вообще-то, Леня - вратарь. Фактурный такой. Но место в воротах ЦСКА уже надежно занято, так что некуда ему выходить. Зенит, вроде, вратарями интересуется:)))

18:59

SIZ170

лошадок нахлабучили.... и кто?.... буксующий паровоз....

18:59

Новоуепинни

Акинфеев: 1 удар в створ - успел упасть от мяча и увернуться - сразу гол !! Супер !!

18:58

ненавижу_Мойшу_Каца

С такой игрой кони могут оказаться весной в зоне вылета. Это будет трагедия для ГВК - оказаться в ФНЛ. Он может этого не пережить.

18:58

Новоуепинни

Акинфей молоток, опять упал куда-то мимо мяча )) Рекордсмен, чо )) Только ржать над этими днарями остаеться ))

18:56

Spartak-Online1

Айртон Эдька Ватный, выходи подлый трус!)) Ахаха---------------куда ему выходить? Он уже сразу начал подмываться к 29-му числу!)))

18:55

sergant89

Атаковать просто некем. Упустил свой момент Тошич, мог забить Ионов но попал в выскочившего Гильерме. Траоре простоял весь матч, он вообще бегать может?

18:54

Zloy_ekb

Ждем с нетерпением на следующей неделе показательной порки ЦСКА

18:52

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ