"Локомотив" победил в дерби ЦСКА

В матче 11-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле нанес поражение ЦСКА – 1:0. Единственный гол на счету Майкона. Отметим, что травму в этом поединке получил полузащитник армейцев Бибрас Натхо, которого унесли с поля на носилках.

Этот успех позволил железнодорожникам прервать безвыигрышную серию из пяти матчей в премьер-лиге. "Локомотив" поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА остался третьим. От лидирующего "Спартака", с которым команде Леонида Слуцкого играть в следующем туре, армейцы отстают на четыре очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА – 1:0 (0:0)

Гол: Майкон, 65.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов, Михалик (Ндинга, 76), И.Денисов, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65), Миранчук.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич, Вернблум, Натхо (Ионов, 69), Головин, Миланов, Траоре.

Предупреждения: Головин, 72. Майкон, 84. И. Денисов, 90+5.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

23 октября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА