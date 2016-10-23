"Локомотив" победил в дерби ЦСКА

В матче 11-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле нанес поражение ЦСКА – 1:0. Единственный гол на счету Майкона. Отметим, что травму в этом поединке получил полузащитник армейцев Бибрас Натхо, которого унесли с поля на носилках.
Этот успех позволил железнодорожникам прервать безвыигрышную серию из пяти матчей в премьер-лиге. "Локомотив" поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА остался третьим. От лидирующего "Спартака", с которым команде Леонида Слуцкого играть в следующем туре, армейцы отстают на четыре очка.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Локомотив" (Москва) – ЦСКА – 1:0 (0:0)
Гол: Майкон, 65.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов, Михалик (Ндинга, 76), И.Денисов, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65), Миранчук.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич, Вернблум, Натхо (Ионов, 69), Головин, Миланов, Траоре.
Предупреждения: Головин, 72. Майкон, 84. И. Денисов, 90+5.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
23 октября. Москва. Стадион "Локомотив".
Al Rains
Гинер, если денег нет - распускай по зарплатам недешёвых академиков, пусть играют дублёры, может и победят где-нибудь, опыта наберутся, опять же сэкономишь ведь...а от этих траоре-ионовых и иже с ними, никакого толку, перед каждым матчем болельщики надеются на что то, а там по ходу матча оказывается привычное разочарование...так ведь и болельщики перестанут ходить на матчи хвалёной арены, и для чего тогда всё это?...
19:54
Aleks1962
Нормуль.
19:52
Aleks1962
Еще веселья ентого, РФПЛ, до опупения.Убогий футбол Тяжко смотреть.Вчера поросята так-же ползали.Вон бриты рубятся.Заворажимает!
19:50
SA4
Ого. Народ, ну слейте этот чемп Ростову. Ну пожалуйста. Потом лет тридцать вариантов не будет:)))
19:49
Meddle
GerychZ ✯ Крюков Сергей - Да плевать, что кони, что поросята ) Те же яйца, только в профиль ) Просто выгодно с турнирной точки зрения... 19:08 ======= Да лана вам, какая еще турнирная стратегия? )) Еще столько всего впереди. Привет вам двоим обоИм!
19:37
yspesh4
Вы ребята чмоки/айртоны танцы на костях горазды устраивать. Только сезон заканчивается, и все - получается чпока. Смешно от вас.
19:17
Крюков Сергей
GerychZ ======== Да понимаю я тебя). Сам такой (в смысле сам такой, а не Сам такой). СтратИг одним словом)
19:11
Нефан1
Шпалычу за унижение меринов - браво, меринам перед "Спартаком" - конского возбудителя, "Спартаку" - АЕК... то есть аминь. И таблица вернется в нужный вид...
19:11
GerychZ ✯
Крюков Сергей - Да плевать, что кони, что поросята ) Те же яйца, только в профиль ) Просто выгодно с турнирной точки зрения...
19:08
Friend of Misery
После этой игры смотрю Челси с Манчестером и удивляюсь, насколько там все по-другому. Задумался, стоит ли вообще смотреть ЭТО, особенно на фоне английской ПЛ.
19:07
PELMEN GUBASTIY
Железный "паравоз" приходит на смену еврейской семитской ЛОШАДКЕ... / почти по Ильфо--Петрову /.
19:06
Markonie
чет притихло антиспартаковское лобби)) А по счету - не удивлен. Давно к этому шло.
19:05
вояка
А всё кончается кончается кончается ..... как в старом шлягере. Что-то подобное должно было произойти. Полагаю, через год-два в основе у армейцев будут играть вчерашние дублёры (на большее бабла не будет) и в лучшем случае это середина таблицы на много лет .... в худшем .... даже и не знаю. Но весной всё будет очень точно известно. .... поглядим.
19:05
Sher-Khan
Миранчук молодец, три момента создал, вот бы ещё было бы кому их реализовывать. ЦСКА без Ерёменко и на ничью не наиграл
19:03
Pablo_75
Справедливости ради - благодаря прекрасной игре защиты получился практически выход один на один. Майкон имел возможность точно подработать мяч и спокойно пробить мимо вратаря. Вообще мало какой кипер мог бы там выручить.
19:03
Бен Ричардс
Что не матч, то тоска смертная.За что там платят такие зарплаты? А завтра ещё на закуску междусобойчик двух Газовиков. Интересно кто нибудь сомневается в результате?
19:03
Крюков Сергей
GerychZ ✯///Придется 29-го за коняг притопить..)/// ======= Да ладно, "придётся". Ведь с душОй будешь болеть. Против Спартака)
19:02
Mikeroft
На самом деле о том, что ЦСКА "все", я догадался, когда они усилились Ионовым. Большего дерева найти в РФПЛ невозможно, он быстро бегает, но мозгов у него нет вообще.
19:02
Новоуепинни
Нападающим в ЦСКА сложно пробиться. Вагнер, Жо, Думбия, Муса, Траоре. Там особый фэйс-контроль для напов, не каждого возьмут по месту рождения.
19:01
ki
да это "просто праздник какой-то !" (с)
19:01
Spartak-Online1
Игра конечно так себе,без ворот. Но Шпалычу респект! Во время выпустил Майкона. Дырафеев как всегда в своем репертуаре,начал гадать,но не угадал)))Мало того,мяч еще под кривой ногой проскочил.
19:00
PELMEN GUBASTIY
Слукер, гоу хоум в ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН волгоградской заводской ЛИГИ!!!
18:59
Веефника
andrey62: "Причем тут Леня... Лене самому с Онопко выйти что ли?" ===== Ну, вообще-то, Леня - вратарь. Фактурный такой. Но место в воротах ЦСКА уже надежно занято, так что некуда ему выходить. Зенит, вроде, вратарями интересуется:)))
18:59
SIZ170
лошадок нахлабучили.... и кто?.... буксующий паровоз....
18:59
Новоуепинни
Акинфеев: 1 удар в створ - успел упасть от мяча и увернуться - сразу гол !! Супер !!
18:58
ненавижу_Мойшу_Каца
С такой игрой кони могут оказаться весной в зоне вылета. Это будет трагедия для ГВК - оказаться в ФНЛ. Он может этого не пережить.
18:58
Новоуепинни
Акинфей молоток, опять упал куда-то мимо мяча )) Рекордсмен, чо )) Только ржать над этими днарями остаеться ))
18:56
Spartak-Online1
Айртон Эдька Ватный, выходи подлый трус!)) Ахаха---------------куда ему выходить? Он уже сразу начал подмываться к 29-му числу!)))
18:55
sergant89
Атаковать просто некем. Упустил свой момент Тошич, мог забить Ионов но попал в выскочившего Гильерме. Траоре простоял весь матч, он вообще бегать может?
18:54
Zloy_ekb
Ждем с нетерпением на следующей неделе показательной порки ЦСКА
18:52