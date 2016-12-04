"Локомотив" победил "Терек"

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Терек" - 2:0. "Локомотив" завершил год победой. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

"Локомотив" в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги обыграл "Терек". Голами в составе железнодорожников отметились Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш.

Благодаря этой победе команда Юрия Семина перед зимним перерывом поднялась на девятое место в турнирной таблице. "Терек" остался четвертым, но его завтра может обойти "Краснодар".

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Терек" (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: Миранчук, 23 (1:0). Фернандеш, 75 (2:0).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В.Денисов, Игнатьев (Ндинга, 38), И.Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Шишкин, 79), Миранчук (Галаджан, 90+2), Майкон.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши (Грозав, 62), Адилсон, Пирис (Мбенг, 76), Кузяев, Мирзов (Митришев, 66), Балай.

Предупреждения: Мохаммади, 58. Ндинга, 73.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Демешко (Химки).

4 декабря. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локомотив" – "Терек"