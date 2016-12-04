"Локомотив" победил "Терек"

"Локомотив" в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги обыграл "Терек". Голами в составе железнодорожников отметились Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш.
Благодаря этой победе команда Юрия Семина перед зимним перерывом поднялась на девятое место в турнирной таблице. "Терек" остался четвертым, но его завтра может обойти "Краснодар".
Чемпионат России
Премьер-лига
17-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Терек" (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: Миранчук, 23 (1:0). Фернандеш, 75 (2:0).
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В.Денисов, Игнатьев (Ндинга, 38), И.Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Шишкин, 79), Миранчук (Галаджан, 90+2), Майкон.
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши (Грозав, 62), Адилсон, Пирис (Мбенг, 76), Кузяев, Мирзов (Митришев, 66), Балай.
Предупреждения: Мохаммади, 58. Ндинга, 73.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Веретешкин (оба Санкт-Петербург), Демешко (Химки).
4 декабря. Москва. Стадион "Локомотив".
boiz77
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самедов,_Александр_Сергеевич
18:04