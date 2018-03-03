"Локомотив" победил "Спартак" в молодежном первенстве

"Локомотив" в матче 21-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Спартак" со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Алексей Миронова.

Матч первых команд "Локомотива" и "Спартака" состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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21-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 3:2 (1:1)

Голы: Цаллагов, 7 (1:0). Андрюхин, 14 - в свои ворота (1:1). Миронов, 53 (2:1). Миронов, 73 (3:1). Бакаев, 86 (3:2).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

3 марта. Москва. Стадион "Сапсан Арена".