"Локомотив" победил "Ростов" и обошел его в турнирной таблице

"Локомотив" победил "Ростов" в матче 11-го тура РПЛ (2:1). Голами в составе железнодорожников отметились хавбек Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия, у дончан отличился защитник Сверрир Ингасон.

"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Дончане с таким же количеством баллов располагаются на пятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:1 (1:1)

Голы: Ант.Миранчук, 26 (1:0). Ингасон, 27 (1:1). Кверквелия, 60 (2:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Лысов, 81), Кверквелия, Хеведес, Фернандеш, Денисов, Баринов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук (Тарасов, 90+3).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Салетрос (Калачев, 70), Скопинцев, Юсупов, Ионов (Зуев, 72), Гулиев, Сигурдарсон (Шомуродов, 62).

Предупреждения: Гулиев, 31. Баринов, 42. Ингасон, 66. Салетрос, 69. Кверквелия, 77. Сигурдссон, 88.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

19 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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