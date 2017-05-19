"Локомотив" переподписал контракты с Бариновым и Галаджаном

Полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Артем Галаджан подписали новые контракты с "Локомотивом". О деталях соглашения не сообщается. По словам президента железнодорожников Ильи Геркуса, клуб надеется на этих футболистов.

- Два наших воспитанника видят свое будущее в "Локомотиве", и мы этому очень рады, - приводит пресс-служба красно-зеленых слова Геркуса. - На этом мы не остановимся: скоро будут еще новости. Дмитрий и Артем - наши надежды и уже состоявшиеся футболисты. Желаем ребятам роста в карьере, забитых голов.