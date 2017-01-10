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"Локомотив" перенес сборы из Турции в Испанию

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9 января. Санкт-Петербург. Александр КОКОРИН проходит медосмотр.От Турции отказался только "Краснодар", "Томь" пока никуда не летит

"Локомотив" отказался от зимних сборов в Турции. Как сообщает официальный сайт клуба, третий сбор пройдет не в Белеке, как было запланировано изначально, а в испанском Эстепоне. Ожидается, что на сборах железнодорожники проведут три товарищеских матча. Главный тренер "Локо" Юрий Семин ранее заявлял о необходимости подстраховки по "известным причинам". До железнодорожников от сборов в Турции отказался "Краснодар".

Отметим, что первые два сбора "Локомотив" тоже проведет в Испании: первый - также в Эстепоне, второй - в Марбелье.

В декабре в Турции был застрелен посол России Андрей Карлов. На данный момент 9 из 15 клубов премьер-лиги собираются провести хотя бы один сбор в Турции, "Томь" с планами сборов пока не определилась.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14509

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