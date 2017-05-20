"Локомотив" переиграл "Зенит", ЦСКА выиграл у "Анжи" в молодежном первенстве

"Локомотив" переиграл "Зенит" в матче 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. В другой встрече ЦСКА взял верх над "Анжи" и вышел на первое место в турнирной таблице, но у "Спартака" еще одна игра в запасе.

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30-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:2 (2:0)

Голы: Дорофеев, 11 (1:0). Тугарев, 33 (2:0). Денисов, 55 (2:1). Рыбчинский, 72 (3:1). Костин, 90+4 (3:2).

Судья: Молчанов (Чита).

Москва. Стадион "Перово".

"ЦСКА" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (2:0)

Голы: Меренчуков, 8 (1:0). Пухов, 27 (2:0).

Предупреждение: Магомедов, 41.

Удаление: Магомедов (А), 45.

Судья: Казанцев (Горно-Алтайск).

Москва. Стадион "Октябрь".