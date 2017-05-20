"Локомотив" переиграл "Зенит", ЦСКА выиграл у "Анжи" в молодежном первенстве

"Локомотив" переиграл "Зенит" в матче 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги. В другой встрече ЦСКА взял верх над "Анжи" и вышел на первое место в турнирной таблице, но у "Спартака" еще одна игра в запасе.
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30-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:2 (2:0)
Голы: Дорофеев, 11 (1:0). Тугарев, 33 (2:0). Денисов, 55 (2:1). Рыбчинский, 72 (3:1). Костин, 90+4 (3:2).
Судья: Молчанов (Чита).
Москва. Стадион "Перово".
"ЦСКА" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (2:0)
Голы: Меренчуков, 8 (1:0). Пухов, 27 (2:0).
Предупреждение: Магомедов, 41.
Удаление: Магомедов (А), 45.
Судья: Казанцев (Горно-Алтайск).
Москва. Стадион "Октябрь".