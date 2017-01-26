08:51 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" отправился в Малагу на второй сбор

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"Локомотив" отправился на второй тренировочный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников. Команда Юрия Семина проведет второй этап подготовки к весенней части сезона в испанской Малаге.

Второй тренировочный сбор "Локомотива" пройдет с 26 января по 7 февраля. Соперниками железнодорожников станут "Осиек" (29 января), "Адмира Ваккер" (2 февраля), "Видеотон" (3 февраля), "Сенан Бельмаре" (5 февраля), "Сеннерйюск" (6 февраля). О времени начала матчей и месте их проведения будет объявлено позже. В расписании возможны изменения.

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Материалы REN-TV

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