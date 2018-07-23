"Локомотив" отмечает 96-й день рождения

"Локомотив" на официальном сайте напомнил о 96-летии клуба. История железнодорожников началась 23 июля 1922 года, когда прародитель красно-зеленых "Казанка" разгромила Измайловский клуб спорта (7:0).

"За 96 лет своего существования "Локомотив" выиграл два Кубка СССР, завоевал серебро союзного первенства, семь раз брал Кубок России, дважды – Суперкубок, четыре раза – серебряные и пять раз бронзовые медали, трижды становился чемпионом страны, - говорится в сообщении клуба. - Мы поздравляем болельщиков "Локомотива" и всех причастных к истории клуба с праздником! Впереди у нашей команды новые свершения!"

Сегодня в 19.00 на "РЖД Арене" состоится праздничная встреча команды с болельщиками.

Сегодня наш родной кЛуб празднует свой 96-й день рождения! С днем рождения, любимый Великий и Могучий!

Отмечаем сегодня вечером вместе на "РЖД Арене" 🚂 pic.twitter.com/FldYJzwRX8 – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 июля 2018 г.

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