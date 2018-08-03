"Локомотив" отказался от Рейеса после приобретения Хеведеса

Как стало известно "СЭ", защитник сборной Мексики Диего Рейес не перейдет в "Локомотив". Этим летом представители железнодорожников несколько раз выходили на агентов 25-летнего игрока, но предложенные условия контракта не устраивали Рейеса. После того, как "Локо" приобрел у "Шальке" защитника Бенедикта Хеведеса, необходимость в переговорах с Рейесом окончательно отпала.

К нему также проявлял интерес "Краснодар", однако конкретного предложения "быки" не делали. На данный момент Рейес является свободным агентом. 30 июня у него закончился контракт с "Порту". (Игорь НОВИКОВ)