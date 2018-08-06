"Локомотив" отказался от приобретения Бакки, Бони и Мунира

По информации обозревателя "СЭ" Сергея Егорова, на сегодняшнем заседании трансферного комитета "Локомотива" было принято решение отказаться от трансферов форварда "Милана" Карлоса Бакки и нападающего "Суонси" Вильфрида Бони. Это связано с тем, что "Локо" выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым фэйр-плей УЕФА и не может оплачивать одномоментно трансфер формата "10 миллионов евро плюс".

Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, на заседании трансферного комитета железнодорожников также обсуждался вопрос приобретения форварда "Барселоны" Мунира. По информации "СЭ", речь шла об аренде на один сезон (цена вопроса – 1,5 миллиона евро) с правом выкупа за 12 миллионов евро. Но от этого трансфера также решили отказаться.

Все подробности заседания трансферного комитета "Локомотива" - в материале обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА