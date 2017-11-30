"Локомотив" оставил в голосовании за лучшего игрока месяца только Фарфана

"Локомотив" запустил голосование за звание лучшего игрока клуба в ноябре. Пресс-служба железнодорожников оставила в списке номинантов всего одного футболиста – полузащитника Джефферсона Фарфана.
"Обычно мы предлагаем на выбор пять кандидатов, но Фарфан так мощно провел этот месяц, что конкурентов у него просто не осталось", – говорится в сообщении "Локо" на официальном сайте.
В ноябре перуанец в Лиге Европы забил гол в матче с "Шерифом" (1:2) и оформил дубль во встрече с "Копенгагеном" (2:1), в чемпионате России сделал результативную передачу в игре с ЦСКА (2:2) в 16-м туре и забил победный гол в матче со "СКА-Хабаровск" (2:1) в 18-м туре. Он также забил решающий мяч за сборную Перу во встрече с Новой Зеландией и впервые за 36 лет вывел свою команду на чемпионат мира. При этом Фарфан пролетел более 55 тысячи километров.
Выбери лучшего игрока ноября!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 ноября 2017 г.
Впрочем, мы с вами знаем, кто это будет, поэтому практически не оставили вам выбора 😂
Почитать о номинанте можно здесь: https://t.co/VcuDT4zPTU
Ждем ваших реплаев с вариантами до вечера 1 декабря👇 pic.twitter.com/p5onB7GoLK
Edmundo.Baldivieso
Это как выборы Президента! А если кроме шуток, то - Фарфан!!!
16:20
баламошка
Так кто же всё-таки победит?
16:15