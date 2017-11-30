"Локомотив" оставил в голосовании за лучшего игрока месяца только Фарфана

"Локомотив" запустил голосование за звание лучшего игрока клуба в ноябре. Пресс-служба железнодорожников оставила в списке номинантов всего одного футболиста – полузащитника Джефферсона Фарфана.

"Обычно мы предлагаем на выбор пять кандидатов, но Фарфан так мощно провел этот месяц, что конкурентов у него просто не осталось", – говорится в сообщении "Локо" на официальном сайте.

В ноябре перуанец в Лиге Европы забил гол в матче с "Шерифом" (1:2) и оформил дубль во встрече с "Копенгагеном" (2:1), в чемпионате России сделал результативную передачу в игре с ЦСКА (2:2) в 16-м туре и забил победный гол в матче со "СКА-Хабаровск" (2:1) в 18-м туре. Он также забил решающий мяч за сборную Перу во встрече с Новой Зеландией и впервые за 36 лет вывел свою команду на чемпионат мира. При этом Фарфан пролетел более 55 тысячи километров.